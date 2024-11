Ufficiale La Roma ha esonerato mister Ivan Juric dopo la sconfitta per 2-3 contro il Bologna

La Roma ha appena esonerato mister Ivan Juric. Per il tecnico croato è stata decisiva la sconfitta casalinga di questo pomeriggio col Bologna: 2-3 il risultato finale dell'Olimpico nel match valido per il 12° turno di Serie A.

Il comunicato ufficiale della Roma

"Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell'aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni".

I numeri di Juric alla Roma

Dopo una partenza interessante in campionato, con due vittorie contro Udinese e Venezia, la Roma di Juric si è inceppata. Il pareggio col Monza, poi la sconfitta con l'Inter prima della debacle 5-1 contro la Fiorentina al Franchi. Il successo col Torino sembrava poter essere un nuovo punto di svolta, invece ecco in rapida successione le sconfitte contro Verona e Bologna quest'oggi. Il complessivo, quindi, parla di 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte con 12 gol fatti e 14 subiti, con una media di 1,25 punti a partita. Non è andata meglio in Europa League, dove sono arrivati 4 punti in 4 partite: pareggi contro Athletic Club e Union SG, vittoria con la Dinamo Kiev e sconfitta in casa dell'Elfsborg. Numeri che hanno già condizionato fortemente la stagione giallorossa e che, informa il comunicato ufficiale della Roma, ha portato la famiglia Friedkin al cambio di guida tecnica. Col nome di Roberto Mancini che aleggia in modo sempre più concreto sulla capitale.