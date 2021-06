La Roma pensa anche al futuro: in prova a Trigoria il giovane Vranjes del Gais Goteborg

In attesa di definire la posizione di un altro giocatore impegnato a Euro 2020 e nel mirino della Roma, lo svizzero dell'Arsenal Granit Xhaka, i giallorossi lavorano anche su profili per il futuro. A Trigoria - riporta Sky - è in prova in questi giorni il giovane Vranjes, giocatore del 2005 che è arrivato nella Capitale dal Gais Goteborg, club della Serie B svedese.