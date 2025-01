La Roma vuole riscattare Sealemaekers, il Milan ha chiesto Soulé: no di Ranieri

Aggiornamenti sul futuro di Alexis Saelemaekers direttamente dalla redazione di 'Sky Sport'. Il club giallorosso è in contatto col Milan perché vorrebbe subito riscattare il calciatore belga dal Milan, ma la società rossonera in questo momento non è intenzionata a fare lo stesso col centravanti Tammy Abraham e ha rimandato il discorso relativo al futuro del calciatore inglese a fine stagione. Al contempo però il club meneghino ha provato a inserire nell'operazione Matias Soulè ricevendo un secco no dalla Roma: l'argentino non è in uscita.

Negli scorsi giorni, sul tema, Claudio Ranieri era stato piuttosto chiaro: "Credo molto in lui, penso sia un giocatore del futuro della Roma, sta migliorando sotto l'aspetto che gli chiedo, essere più pratico e toccare meno la palla. Resta sicuramente con noi perché credo molto in lui". Pagato la scorsa estate 25.6 milioni di euro più bonus, Soulè fino a questo momento ha collezionato 18 presenze tra Serie A e coppe, ma molto raramente è stato schierato dal primo minuto. Complessivamente, l'argentino ha giocato poco più di 800 minuti.

Classe '99, Saelemaekers fino a questo momento ha collezionato 14 presenze tra campionato e coppe e realizzato quattro gol: l'ultimo nove giorni fa nella sfida pareggiata 2-2 contro il Bologna.