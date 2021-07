La Sampdoria riparte da Roberto D'Aversa: oggi la presentazione del tecnico blucerchiato

La Sampdoria ha scelto il suo allenatore. Nella mattina del 4 luglio, la società blucerchiata ha infatti annunciato che sarà Roberto D'Aversa il tecnico che succederà a Claudio Ranieri alla guida della squadra. La comunicazione ufficiale del club di Corte Lambruschini è arrivato lo stesso giorno di quella Marco Giampaolo, esattamente cinque anni fa, allenatore che poi rimase sulla panchina doriana per tre stagioni raccogliendo due decimi posti e una nona posizione. Il tecnico abruzzese torna all’ombra della Lanterna a distanza di 20 anni, nel 2001 infatti indossò per sei mesi la maglia della Samp sotto la gestione di Gigi Cagni. Erano gli ultimi anni della gestione Enrico Mantovani con la squadra che lottava per il ritorno in Serie A, obiettivo che al termine della stagione sfumò di pochi punti.

Lo staff - Conferme e nuovi arrivi per quanto concerne lo staff. Roberto D'Aversa potrà contare su una vera e propria squadra di lavoro composta da dieci elementi. Fra i volti nuovi ci sarà il vice allenatore Andrea Tarozzi così come i collaboratori tecnici Simone Greco e Marco Piccioni. Volti nuovi anche per quanto riguarda la preparazione atletica che potrà contare su Danilo Massi e Luca Morellini. Non ci sono solo innesti ma anche vecchie conoscenze così come Angelo Palombo che rimane collaboratore tecnico. Intatta anche il gruppo di lavoro dei portieri che vede Fabrizio Lorieri come preparatore e Daniele Battara come suo collaboratore. Non cambia neanche il video analyst che resta Sergio Spalla.

Oggi la presentazione - La nuova avventura in blucerchiato è pronta ad iniziare. Mancano poco più di tre ore e conosceremo le prime dichiarazioni ufficiali del nuovo tecnico blucerchiato. E' prevista infatti per le 10.30 la conferenza stampa di presentazione dell'ex mister di Virtus Lanciano e Parma. Teatro dell'evento la tribuna dello stadio "Luigi Ferraris", a pochi metri dalla panchina dove, fra un mese e mezzo, si siederà per dare le indicazioni ai suoi giocatori. La Sampdoria volta pagina. Riparte da Roberto D'Aversa. Roberto D'Aversa riparte dalla Sampdoria.