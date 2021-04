La speranza di Fonseca: "Smalling sta recuperando bene, penso di averlo contro l'Ajax"

Dopo il 2-2 contro il Sassuolo, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato anche dei tanti assenti in difesa proiettandosi alla sfida di Europa League contro l'Ajax: "Vediamo come starà Smalling questa settimana per poi prendere delle decisioni: sta recuperando bene, mi aspetto di averlo in Europa League. Oggi ho scelto la miglior squadra possibile al netto dei tanti problemi, non ho pensato all'impegno di giovedì contro l'Ajax".