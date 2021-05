La stagione di Crotone e Fiorentina termina con uno 0-0. Ma ai punti avrebbe meritato Cosmi

Termina senza reti l'ultima gara di questa stagione per Crotone e Fiorentina. Decisamente meglio i padroni di casa, che hanno più volte sfiorato il vantaggio trovando un muro chiamato Terracciano.

Le scelte iniziali - Cosmi lancia Crespi tra i pali nel suo 3-5-2, in cui le sorti dell'attacco sono di nuovo nelle mani (nei piedi) del tandem Simy-Ounas. Iachini invece affida il suo a Vlahovic e Ribery, lanciando Maxi Olivera (prima da titolare in stagione) nei tre di difesa al posto dell'acciaccato Igor. A centrocampo ancora fuori Amrabat.

Messias subito pericoloso - Parte forte il Crotone, che spinge sull'acceleratore con i suoi giocatori di maggior talento. Dopo pochi minuti Ounas imbuca per Messias, che incrocia col mancino. Si distende Terracciano, che tocca col dito e manda in calcio d'angolo.

Risponde la Fiorentina con Castrovilli - Al minuto numero 22 la prima occasione per la Fiorentina. lahovic conduce sulla trequarti, trovando l'imbucata per Castrovilli, che carica un destro tutto potenza ma niente precisione. Palla alta.

Cuomo sfiora il vantaggio - Ancora pericolosissimo il Crotone: schema corto dalla bandierina per il cross di Ounas, che trova Cuomo pronto alla battuta sul secondo palo. Tocca solamente, senza riuscire a direzionare, il centrale di casa.

Doppio miracolo di Terracciano - Il portiere viola è senza dubbio il migliore in campo. Prima esce benissimo sul diagonale di Messias. Sugli sviluppi del corner successivo, Djidji tutto solo colpisce di testa, ma l'estremo difensore gigliato con un colpo di reni tiene a galla la Fiorentina.

Traversa piena di Messias - Il Secondo tempo inizia con una clamorosa occasione per il Crotone. Ounas che trova Messias in piena area di rigore. Mancino di prima del brasiliano, che centra in pieno il legno. La palla rimbalza sulla linea ma non la varca.

Simy si divora il vantaggio - Ancora Crotone pericoloso, questa volta col suo bomber Simy. Assist del solito Ounas, Maxi Olivera buca l'intervento e Simy, solo davanti a Terracciano, non riesce ad impattare il pallone.

Crotone penultimo, la Fiorentina chiude a quota 40 punti - La gara termina 0-0. Il Crotone chiude il campionato al penultimo posto e ripartirà dalla serie B. La Fiorentina termina la stagione a quota 40 punti.