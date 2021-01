La Supercoppa diventa un vertice di mercato: incontro Paratici-Carnevali per Scamacca

La Supercoppa fra Juventus e Napoli in programma mercoledì al Mapei Stadium di Reggio Emilia può diventare l'occasione per un vertice di mercato fra Fabio Paratici e la dirigenza del Sassuolo. Il nome è ovviamente quello di Gianluca Scamacca, attaccante dei neroverdi in prestito al Genoa che piace tanto alla Juventus. L’ad neroverde Giovanni Carnevali farà gli onori di casa al Mapei Stadium e tra martedì o mercoledì incrocerà nuovamente il dg bianconero Fabio Paratici, con il quale si è già confrontato una settimana fa allo Stadium a margine di Juventus-Sassuolo. Un nuovo summit dopo i contatti degli ultimi giorni per trovare un compromesso per Scamacca. Il Sassuolo - riporta Tuttosport - ha aperto ad una formula in stile Morta, con riscatto e pagamenti pluriennali. Carnevali, che valuta l'attaccante 25 milioni, vuole garanzie sul futuro a acquisto a titolo definitivo da parte dei bianconeri.