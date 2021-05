La Supercoppa Italiana 2021 sarà tra Inter e Juve. Seconda volta nella storia

Grazie alla vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta la Juventus si è guadagnata, per il decimo anno consecutivo, la possibilità di disputare la finale di Supercoppa Italiana. La data non è ancora stata fissata ma la sfida sarà contro l'Inter campione d'Italia, per una sfida che nella competizione è stata giocata una sola volta, nel 2005, quando a vincere furono i nerazzurri ai supplementari con un gol di Juan Sebastian Veron. Seconda volta nella storia dunque con il derby d'Italia come finalissima.