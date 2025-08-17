Lazio, la carica di Pedro: "Chiuso al meglio il precampionato. Avanti con fiducia!"

Nell’ultima amichevole estiva della Lazio, disputata contro l’Atromitos allo Stadio "Manlio Scopigno”, è stato soprattutto lo spagnolo Pedro a rubare la scena. L’attaccante biancoceleste ha ricevuto l’affetto e gli applausi di tutto il pubblico presente sugli spalti, che gli ha riservato una vera e propria standing ovation.

Pedro ha ricambiato a modo suo: con un gol nel finale, che ha suggellato la vittoria dei suoi e chiuso nel migliore dei modi il precampionato della squadra. Un segnale importante anche in vista dell’esordio in campionato contro il Como, in programma domenica prossima. Al termine della gara, il numero 9 ha voluto condividere la sua soddisfazione anche sui social. Su Instagram ha scritto: “Ottima prestazione e bella vittoria per chiudere al meglio il precampionato. Ora testa a domenica, andiamo avanti con fiducia e determinazione!”