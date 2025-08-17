Napoli, l'infortunio di Lukaku è serio. Zazzaroni: "Si pensa ad un attaccante in prestito"

Napoli con il fiato sospeso per conoscere l’esatta entità del risentimento muscolare alla coscia sinistra rimediato da Romelu Lukaku, durante l’ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro. L’attaccante belga ha lasciato il campo visibilmente contrariato e, salvo sorprese, sarà costretto a saltare l’esordio ufficiale stagionale in programma sabato prossimo a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

A preoccupare è soprattutto la possibilità di uno stop non banale, come riportato anche dal direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, che attraverso un post su Instagram ha scritto: “Preoccupa l’infortunio di Lukaku, il mio Lukakone: il Napoli pensa al prestito di un centravanti”. Parole che lasciano intendere come la situazione sia in costante evoluzione, e che l’infortunio del numero 90 potrebbe avere ripercussioni anche sulle strategie di mercato degli azzurri.

In attesa degli esami strumentali che chiariranno l’entità del problema fisico, a Castel Volturno si valuta quindi anche un possibile intervento sul mercato per cautelarsi, qualora i tempi di recupero del belga dovessero essere più lunghi del previsto. Una nuova incognita in casa Napoli, a pochi giorni dall’inizio della stagione.