La UEFA incassa la fiducia di Rummenigge: "Bayern a favore della riforma Champions"

vedi letture

Il Bayern Monaco si tira fuori ufficialmente dalla Superlega, e lo fa tramite le parole del CEO Karl-Heinz Rummenigge, che ai canali ufficiali del club spezza una lancia anche in favore di FIFA e UEFA per la riforma della nuova Champions: "Il Bayern non ha partecipato alla pianificazione della Super League. Siamo convinti che l'attuale situazione nel calcio garantisca una base seria per il futuro. Il Bayern accoglie con favore le riforme della Champions League perché crediamo che siano il passo giusto per lo sviluppo del calcio europeo. Il turno preliminare modificato contribuirà ad aumentare la tensione e l'emotività nella competizione".