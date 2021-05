Lady Pirlo non prende bene l'esonero: "La classe non è acqua. Nel mondo ci sono i quaquaraquà"

Valentina Baldini, compagna dell'ex allenatore bianconero, attraverso il suo profilo Instagram riprendendo la lettera d’addio del marito ha così commentato. “Fiera dell’eleganza del mio amore… la classe non è acqua”. Inoltre, in un’altra Instagram Stories, la Baldini ha citato una lunga frase ripresa dal romanzo di Sciascia ‘Il Giorno della Civetta’: ”Io» proseguì don Mariano «ho una certa pratica del mondo; e quella che diciamo l’umanità, e ci riempiamo la bocca a dire umanità, bella parola piena di vento, la divido in cinque categorie: gli uomini, i mezz’uomini, gli ominicchi, i (con rispetto parlando) pigliainculo e i quaquaraquà… Pochissimi gli uomini; i mezz’uomini pochi, ché mi contenterei l’umanità si fermasse ai mezz’uomini… E invece no, scende ancora più in giù, agli ominicchi: che sono come i bambini che si credono grandi, scimmie che fanno le stesse mosse dei grandi… E ancora di più: i pigliainculo, che vanno diventando un esercito… E infine i quaquaraquà: che dovrebbero vivere come le anatre nelle pozzanghere, ché la loro vita non ha più senso e più espressione di quella delle anatre…”.