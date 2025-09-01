Ufficiale Lamptey alla Fiorentina, c'è l'annuncio anche del club viola: giocherà con la maglia 48

La Fiorentina ha annunciato attraverso i propri canali un nuovo terzino destro che andrà ad alternarsi a Dodo sulla fascia. Si tratta di Tariq Lamptey, arrivato dal Brighton a titolo definitivo per una cifra intorno ai 6 milioni di euro. Il calciatore ghanese classe 2000 ha scelto la maglia numero 48. Questa la nota ufficiale pubblicata dal club viola:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tariq Lamptey dal Brighton & Hove Albion F.C. Lamptey, nato ad Hillingdon (UK) il 30 settembre 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea mentre, nelle ultime cinque stagioni, con la maglia del Brighton, ha collezionato 122 presenze tra Premier League, Europa League, FA Cup ed EFL Cup mettendo a segno 5 gol e fornendo 12 assist. Il nuovo calciatore viola vanta, inoltre, 11 presenze con la Nazionale maggiore del Ghana".

Questo invece il saluto del Brighton: "Tariq Lamptey ha completato il trasferimento definitivo alla Fiorentina. Il trasferimento conclude un periodo di cinque anni e mezzo con l'Albion, e l'allenatore Fabian Hurzeler ha commentato: "Vorremmo ringraziare Tariq per il tempo trascorso qui nel club. È sempre stato un giocatore stimato, ma più di questo è un professionista e una persona brillante. Questa è una grande opportunità per lui di giocare sia in Serie A che in Europa. A nome di tutto il club, gli auguro il meglio per il futuro".

Tariq è arrivato all'Albion dal Chelsea l'ultimo giorno della sessione di calciomercato di gennaio 2020. Aveva iniziato con i Blues all'età di sette anni e aveva poi giocato nella squadra under 18, debuttando a 16 anni. Ha collezionato 122 presenze con l'Albion, segnando cinque gol e fornendo 12 assist. Ex nazionale inglese under 21, Tariq ha scelto il Ghana a livello senior e ha giocato per i Black Stars alla Coppa del Mondo in Qatar".