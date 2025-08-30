TMW Fiorentina, si avvicina Lamptey: accordo ad un passo con il Brighton. La situazione

La Fiorentina è vicina a mettere a segno un colpo per la difesa. Il mister Stefano Pioli presto potrebbe accogliere un nuovo rinforzo in vista della prossima stagione. Il presidente Commisso è intenzionato a costruire una squadra che possa competere sia in campionato che in Conference League, specialmente dopo le ultime due finali consecutive perse. Per quanto riguarda il pacchetto arretrato il nome che è sempre sul taccuino della dirigenza viola è quello di Tariq Lamptey, giocatore di proprietà del Brighton.

Pronto per il rilancio

Nato a Londra, il calciatore 24enne cresciuto nel settore giovanile del Chelsea ha oltre 100 partite in Premier League ma quest'anno non è ancora mai sceso in campo e valuta positivamente la possibilità di un trasferimento in Serie A. Per questo motivo la destinazione viola resta quella più accreditata e potrebbero esserci sviluppi in tal senso.

Accordo vicino

E secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Fiorentina si starebbe avvicinando alla chiusura per il giocatore. La trattativa infatti potrebbe definirsi già nelle prossime ore per l'esterno ghanese del Brighton. Per quanto riguarda invece il sì del giocatore ci sarebbe già e adesso potrebbe arrivare anche la tanto attesa fumata bianca che porterebbe alla firma del nuovo contratto per Lamptey per una cifra di sei milioni più bonus.