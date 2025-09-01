Ufficiale Jayden Braaf saluta l'Hellas Verona: è risoluzione contrattuale con l'olandese

Terza ufficialità di giornata per l'Hellas Verona, che dopo tanti acquisti sta tagliando diversi elementi non ritenuti più adatti alle esigenze di Zanetti. L'ultimo è Jayden Braaf, che ha risolto il contratto con il club: "Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale del contratto che legava l'attaccante olandese Jayden Braaf alla società gialloblù. La società saluta e ringrazia Jayden, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".