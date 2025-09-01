Ufficiale
Jayden Braaf saluta l'Hellas Verona: è risoluzione contrattuale con l'olandese
TUTTO mercato WEB
Terza ufficialità di giornata per l'Hellas Verona, che dopo tanti acquisti sta tagliando diversi elementi non ritenuti più adatti alle esigenze di Zanetti. L'ultimo è Jayden Braaf, che ha risolto il contratto con il club: "Hellas Verona FC comunica la risoluzione consensuale del contratto che legava l'attaccante olandese Jayden Braaf alla società gialloblù. La società saluta e ringrazia Jayden, augurandogli le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Le più lette
4 La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
La Juve ha scelto Openda: accordo con il Lipsia, alle 12 il belga sarà a Torino per le visite mediche
Serie A
Serie B
Palermo, con l'infortunio di Bardi il club cerca un altro portiere: trattativa per Marson dell'Avellino
Serie C
Calcio femminile