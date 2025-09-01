Catania, preso Leonardi a titolo definitivo dalla Sampdoria: l'attaccante va in prestito alla Ternana
Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il Catania va sapere di aver acquistato a titolo definitivo dalla Sampdoria l'attaccante Simone Leonardi e di averlo ceduto successivamente in prestito alla Ternana. Di seguito il comunicato del Catania:
"Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.C. Sampdoria il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Leonardi, nato a Catania il 18 luglio 2005.
L’attaccante ha sottoscritto un contratto quinquennale, legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2030, ed è stato successivamente ceduto a titolo temporaneo alla Ternana Calcio.
Nel settore giovanile blucerchiato fin dal 2020, Leonardi si è messo in luce firmando 23 gol nel campionato Primavera 1; nel 2024 ha esordito in Serie B andando a segno, già in occasione della seconda presenza, contro il Catanzaro.
Nella seconda parte della scorsa stagione, ha vissuto la prima esperienza in Serie C indossando la maglia del Rimini".
