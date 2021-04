Lavezzi: "Con l'Inter ci fu qualcosa ma scelsi il PSG. Non sarei mai andato alla Juventus"

"Non sarei mai andato alla Juventus. Con l'Inter c'è stato qualcosa ma prima ho scelto il PSG e poi sono andato in Cina". Intervistato da Sky Sport, Ezequiel Lavezzi parla così delle esperienze arrivate dopo l'addio al Napoli: "Volevo fare la mia partita d’addio a Napoli ma senza tifosi non ha senso. Chissà, magari in futuro".