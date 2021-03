Lazaro tra 'Gladbach e Inter. Il ds Eberl: "Nessuna decisione è stata ancora presa"

vedi letture

Valentino Lazaro non ha potuto giocare la sfida di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Austria e Scozia a causa di un problema alla coscia. Intanto, il Borussia Moenchengladbach, che ha il giocatore in prestito dall'Inter, non ha ancora preso una decisione in merito all'eventuale riscatto, come spiega anche il ds Max Eberl ai microfoni della Bild: "Se Valentino resta con noi è una questione che attiene alla pianificazione della squadra. Non abbiamo alcuna opzione di acquisto per lui. Nessuna decisione è stata ancora presa", le parole riportate da fcinternews.it.