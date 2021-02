Lazio, c'è la Samp e Inzaghi avverte i suoi: "Ranieri è tra gli allenatori più bravi in circolazione"

Prima di pensare al Bayern Monaco, la Lazio a Formello prepara la gara di domani all'Olimpico contro la Sampdoria (ore 15). Alla vigilia della sfida, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Channel, soffermandosi così sugli avversari: "Domani sarà molto difficile contro un avversario in salute. Ranieri è tra gli allenatori più bravi in circolazione e farà di tutto per crearci dei problemi, come successo all'andata. La nostra striscia di sei vittorie si è interrotta a Milano, dove avremmo meritato di più ma abbiamo commesso degli errori. E i primi due gol loro sono arrivati su rigore e su un rimpallo...".

