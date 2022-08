Lazio, chiusa la nuova campagna abbonamenti. E ora i tifosi sognano lo stadio Flaminio

Mille e trecento abbonati in più. Che sommati ai 23.600 della prima fase diventano 25 mila (24.917 per la precisione): un dato superiore alle previsioni iniziali della Lazio, che ha sfruttato l’entusiasmo riaprendo, dopo il 2-1 contro il Bologna di domenica, la campagna abbonamenti eccezionalmente per due giorni in più, da martedì fino a ieri sera. Insomma, a differenza dell’anno scorso - tra Covid e contestazioni - in questa stagione la squadra di Sarri avrà dietro a sé la spinta costante dei propri tifosi: domani a Torino contro i granata saranno 1430, sold out il settore ospiti.

A rendere ancora più frizzante l’aria in casa Lazio, la rivelazione di Repubblica, secondo cui Lotito ha mosso i primi passi ufficiali con il Comune di Roma per lo stadio Flaminio, il sogno di tutta la gente laziale. Lotito, dopo una serie di colloqui e la richiesta di tutti gli atti riguardanti l’impianti dei Nervi, aspetta le carte per valutarle (ci sono una serie di vincoli strutturali da superare) e per presentare una bozza di un progetto. Dovrà fare in fretta però perché a insidiare la Lazio c’è un’altra proposta per riqualificare il Flaminio, quella di Cassa depositi e prestiti insieme al Credito Sportivo. Intanto le sue mosse le ha fatte Lotito, che ha già speso decine di migliaia di euro ed è intenzionato ad andare avanti. E i tifosi non hanno dubbi: “Se farà diventare il Flaminio la casa della Lazio sarà il migliore presidente della storia”.