Lazio, Dele-Bashiru: "Felice per gol e assist, siamo in Europa League per vincerla"

Il centrocampista della Lazio Fisayo Dele-Bashiru ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro la Dinamo Kiev vinto per 0-3.

Prima partita in Europa, un gol e un assist in 3 minuti: sensazioni?

"Certo che sono contento. Prima della partita avevo fiducia in me stesso e nella squadra. Penso di aver fatto il mio lavoro, il gol e l'assist mi rendono ancora più contento".

L'allenatore ha fiducia in te, di conseguenza te in te stesso?

"Non è stato semplice adattarmi alla nuova squadra, i compagni e l'allenatore mi stanno aiutando".

Come sta andando?

"Non è semplice, ma ci sto arrivando".

Cosa può fare la Lazio in Europa League?

"Noi siamo in questa competizione per vincerla, prenderemo una partita alla volte se ne faremo sempre 3 alla fine la vinceremo".