Lazio, dopo diritti tv e sentenza per il rinnovo di Inzaghi non ci sono più ostacoli

vedi letture

La giornata di ieri, in casa Lazio, potrebbe avere sbloccato anche la questione del rinnovo di contratto del tecnico Simone Inzaghi: in poche ore sono arrivati il sì alla cessione dei diritti televisivi a Dazn e la sentenza per la vicenda tamponi, due situazioni che impedivano a Lotito di confrontarsi in modo definitivo con l’allenatore. Ora il presidente non dovrebbe più avere impegni tali da giustificare questa lontananza da Inzaghi, inoltre ci sono gli impegni internazionali a rendere tutto piuttosto sereno al centro sportivo di Formello: di conseguenza, rivela il Corriere di Roma, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi.