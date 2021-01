Lazio, Inzaghi: "Concentrati sulla Coppa Italia. Brutte notizie da Luiz Felipe e Luis Alberto"

vedi letture

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia dell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Parma (domani ore 21.15). Ecco le sue dichiarazioni:

Come si affronta una gara così dopo un derby stravinto?

"Sappiamo che veniamo da un'ottima partita, ma teniamo tanto alla Coppa Italia, in questi anni ci ha dato molto. Poi è normale che effettuerò dei cambi, perché voglio vedere dei giocatori che ho utilizzato meno, anche se si sono sempre allenati al massimo".

Oltre a Leiva squalificato, mancheranno anche Luiz Felipe e Luis Alberto..

"Ieri non è stata un'ottima giornata. Non abbiamo avuto buone notizie dalla caviglia di Luiz Felipe, che non avremo per un po', e poi abbiamo dovuto fare i conti con l'imprevisto di Luis Alberto: l'operazione per fortuna è andata bene ma mancherà per qualche partita".

Che gara ti aspetti domani?

"Dovremo fare una partita da Lazio per andare agli ottavi di finale. D'Aversa conosce bene la squadra e il Parma viene da un buon pareggio contro il Sassuolo. Sarà una partita difficile".