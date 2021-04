Lazio, Inzaghi: "Domani può giocare Pereira. Avrebbe meritato anche più spazio"

Senza Luis Alberto, Simone Inzaghi potrebbe puntare su Andreas Pereira nella gara contro lo Spezia: “"Domani può essere un'opzione, lavora molto bene durante la settimana - dice il tecnico della Lazio in conferenza stampa - sono molto contento per come si è inserito. Può fare sia la mezz'ala che la seconda punta, per le qualità che ha avrei potuto anche dargli più spazio”.

