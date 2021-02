Lazio-Inzaghi, in meno di 5 anni il clamoroso record. Contro l'Inter può arrivare a 100 vittorie

vedi letture

In campo c’erano (anche) Parolo e Lulic. In panchina, accanto a lui, un malinconico Milinkovic: altri tempi. Dopo aver sostituito l’esonerato Pioli, Inzaghi esordì con un 3-0 a Palermo - era il 10 aprile 2016 - firmato da una doppietta di Klose e dal sigillo di Felipe Anderson. Meno di 5 anni dopo - sottolinea il Corriere di Roma parlando del tecnico della Lazio - è a un passo da una clamorosa cifra tonda, mai neanche sfiorata da un tecnico laziale: 100 vittorie in serie A. Zoff, al massimo, era arrivato a 73. Simone ne ha messe in fila 99, con un record di 24 nello scorso campionato. In 180 partite totali, fanno una media del 55%: un filo meglio di Eriksson (63 successi su 115, il 54,7%) che però è l’unico che lo precede come media-punti, 1,89 contro 1,83. Il primo assalto a quota 100 lo tenterà domenica sera, ore 20.45, a San Siro contro l’Inter.