Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali: Baroni sceglie Dele-Bashiru, Vlahovic in panchina

È scontro diretto all’Olimpico. Lazio e Juventus, a pari punti, si sfidano nella volata finale per la Champions League. Ritorno da avversario per il tecnico bianconero Tudor, ma è un ex anche il biancocelesti Baroni, che ha guidato la Primavera bianconera dal 2011 al 2013. Appuntamento alle 18, arbitra il signor Davide Massa della sezione di Imperia. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Marco Baroni sorprende sulla trequarti: tra Dia e Pedro vince… Dele Bashiru. È lui il giocatore scelto per agire alle spalle di Castellanos con Isaksen e Zaccagni.

Igor Tudor conferma la difesa a tre vista nelle ultime uscite, a centrocampo agirà l’oggetto misterioso Alberto Costa sulla destra con Weah a sinistra. Nico Gonzalez e Kolo Muani la coppia d’attacco, solo panchina per Vlahovic.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.

Allenatore: Baroni.

JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Savona; Costa, Locatelli, Thuram, McKennie, Weah; Nico Gonzalez, Kolo Muani.

Allenatore: Tudor.