Lazio, l'annuncio del presidente del Tenerife: "In contatto con Pedro, vogliamo riportarlo qui"

Il Tenerife vuole ingaggiare Pedro per la prossima stagione. Una pista possibile perché per l'attaccante spagnolo 36enne, che ha un contratto con la Lazio in scadenza a giugno, andare alle Canarie vuol dire tornare a casa visto che è nato a Santa Cruz de Tenerife: "Il Tenerife vuole che Pedro venga e anche lui sicuramente vorrà venire. È un professionista e noi abbiamo risorse economiche limitate, se si dovesse trovare l’intesa sia dal punto di vista economico sia da quello sportivo le cose potrebbero funzionare. Al momento posso dirvi che c’è un legame e siamo stati in contatto", ha dichiarato il presidente Paulino Rivero ai microfoni di 'Radio Club Tenerife'.

Alla Lazio dall'agosto 2021 dopo una stagione alla Roma, Pedro con la casacca biancoceleste ha fin qui collezionato 90 presenze e realizzato 17 gol: quella appena iniziata è per lui la terza stagione nel club del presidente Lotito, quasi certamente l'ultima.