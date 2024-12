Lazio, la mentalità di Pedro: "Tante big in pochi giorni? Meglio, ci fanno crescere"

vedi letture

L'attaccante della Lazio, Pedro, si appresta ad affrontare l'Ajax ad Amsterdam nella gara valida per la sesta giornata di Europa League a pochi giorni da un altro big match, quello in campionato contro l'Inter. Ai microfoni di Sky Sport, lo spagnolo ha parlato nel corso del prepartita.

Quanto è stimolante avere così tante partite complicate, ma belle?

"E' importante pensare a gara dopo gara, è vero che abbiamo 3-4 gare con squadre molto forti, ma penso che questo sia buono per la crescita della squadra e della mentalità. Contro il Napoli abbiamo fatto una bella partita, oggi dobbiamo ripeterci

Il fatto che anche l'Ajax cerchi un gioco propositivo come il vostro può essere una buona cosa per giocarsela?

"Secondo me sì, può venire fuori una bella partita per gli spettatori, sono una squadra difficile da battere, dobbiamo restare molto concentrati per vincere stasera".