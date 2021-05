Lazio, Lazzari: "Sassuolo affamato, ma vogliamo portare a casa un risultato positivo"

La Lazio scende in campo contro il Sassuolo per l'ultima giornata di campionato e, a pochi minuti dal match, è Manuel Lazzari, centrocampista biancoceleste, a sottolineare lo stato d'animo della squadra di Inzaghi: "Ci aspetta una gara difficile perché il Sassuolo è in corsa per l’Europa. Troveremo una squadra affamata, noi siamo in emergenza ma cercheremo di fare la nostra partita per portare a casa un risultato positivo", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.