Lazio, Lucas Leiva può salutare a fine stagione: ipotesi ritorno in Brasile al Gremio

Futuro incerto per Lucas Leiva. Il centrocampista della Lazio ora è concentrato sul presente e sulla voglia di regalare, insieme alla squadra, una qualificazione alla prossima Champions League. L'ex Liverpool però, colpito da diversi acciacchi nell’ultimo periodo, potrebbe non rimanere nella Capitale a fine stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il 34enne brasiliano potrebbe far ritorno in patria per chiudere la carriera al Gremio.