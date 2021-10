Lazio, Marusic: "Sappiamo tutti che con mister Sarri possiamo ottenere grandi risultati"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Verona, il laterale biancoceleste Adam Marusic si è mostrato fiducioso sulla possibilità di dare continuità al successo con l'Inter: "Sono sicuro che domani faremo un grande risultato. Noi cerchiamo di migliorare ogni giorno. Contro il Bologna è andata male, ma vogliamo riscattarci e far punti anche in trasferta. Sappiamo che con Sarri possiamo ottenere ottimi risultati", le dichiarazioni del giocatore della Lazio.