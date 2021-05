Lazio, Milinkovic-Savic dovrebbe tornare in campo nel derby di sabato

vedi letture

Sergej Milinkovic-Savic, che sarà assente stasera contro il Parma per la rottura del setto nasale nel corso del match contro la Fiorentina, secondo La Gazzetta dello Sport dovrebbe recuperare in tempo per giocare il derby contro la Roma previsto per il prossimo weekend.