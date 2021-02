Lazio, Milinkovic-Savic: "Giochiamo contro i più forti in Europa, non dobbiamo avere pressioni"

Il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Bayern. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come avete vissuto questa vigilia?

"Sin qui non avevamo avuto l'opportunità di vivere una partita così importante. Non vedevamo l'ora che arrivasse questa serata per fare una bella partita".

Come dovete giocare questa sera?

"Sappiamo di giocare contro la squadra più forte in Eutopa. Dobbiamo essere tranquilli e contenti di essere arrivati sin qui, facendo una partita senza pressioni".