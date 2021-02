Lazio, nessuna traccia di riscatto dopo la Champions. Col Bologna arriva il terzo ko in 4 gare

Non serve l’Inter o il Bayern per battere la Lazio, diventata improvvisamente piccola: basta un Bologna pieno di qualità ovunque, organizzato da Mihajlovic per togliere respiro e sicurezze ai biancocelesti, soffocati con il pressing e il dinamismo. E' questo il commento del Corriere della Sera al ko per 2-0 subito dai biancocelesti. Per la squadra di Inzaghi - si legge - è la terza sconfitta in 4 partite, ma soprattutto non c’è traccia di riscatto dopo il tracollo di 5 giorni fa in Champions. Evidentemente la lezione di calcio ricevuta dai campioni del mondo ha lasciato un segno profondo, visibile anche nei trascinatori: Immobile, Luis Alberto, Leiva, Acerbi. Tra i leader, si salva (a fatica) solo Milinkovic-Savic.