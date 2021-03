Lazio, Radu vuole mettersi alle spalle l'ernia inguinale: può recuperare per la Juventus

Stefan Radu potrebbe recuperare in tempo per la partita di sabato prossimo contro la Juventus. Il difensore della Lazio, ha effettuato allunghi sul campo e l'operazione all'ernia inguinale sembra essere ormai alle spalle. Il calciatore proverà fino all'ultimo a mettersi a disposizione di Simone Inzaghi, mentre per Manuel Lazzari occorrerà aspettare gli esami strumentali per capire se verrà evitato lo stiramento e dunque il mese di stop che verrebbe preventivato con quel tipo di infortunio.