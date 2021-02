Lazio, Reina: "Nessuno merita più di cinque. Ora dobbiamo essere più uniti che mai"

vedi letture

Il portiere della Lazio Pepe Reina nel dopo gara di Champions League ha parlato così della prestazione sua e dei compagni ai microfoni di Mediaset: “Più di un cinque oggi non lo merita nessuno, c’è rammarico perché non siamo stati all’altezza della situazione. Abbiamo sbagliato tecnicamente, ci siamo fatti male da soli non essendo precisi nelle uscite, io per primo. Loro ci venivano a prendere molto alto e noi non riuscivamo a uscire bene dalla nostra area come si è visto anche con l’errore di Mateo (Musacchio NdR) in occasione del primo gol. Lui era molto dispiaciuto, ma dobbiamo aiutarlo a riprendersi da squadra unita quale siamo. Dobbiamo aiutarci l’un l’altro ed essere più uniti di prima”.