Lazio, Sarri: "Non concepisco chi dice che si può vincere anche giocando male"

Se si parla di Lazio, Juventus... sono entità astratte. Le società sono fatte di persone, che in un determinato momento rappresentano la società. Io ritengo che queste persone che ora rappresentano la Lazio, per come intendono il calcio, siano adatte a me". Parole e pensieri di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio che nel corso della conferenza stampa di presentazione ha così parlato della sua nuova avventura. E del suo modo di intendere il calcio: "Io nelle fasi iniziali con le squadre nuove ho sempre fatto un po' di fatica, ma quando sei un allenatore da campo più che un gestore e hai idee ben precise è inevitabile. Giocare un certo tipo di calcio è l'attuazione di una filosofia, non l'attuazione di schemi. E questo è un percorso abbastanza lungo, mettere insieme 25 cervelli diversi non è semplice. Sarà un percorso lungo, ma credo e spero che alla lunga vedremo il calcio che piace a me. Noi dobbiamo andare in campo e divertirci. Io non riesco a concepire chi dice che si può vincere anche giocando male".

