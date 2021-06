Lazio, Sarri non esclude nessuno dal suo progetto. Ma Correa potrebbe essere il sacrificato

vedi letture

Nel corso del lunghissimo vertice di ieri a Formello, Maurizio Sarri ha anche ribadito come degli elementi già presenti in rosa non ce ne sia nessuno che non possa andar bene per il suo progetto. La Lazio sarà dunque libera di agire come meglio crede in uscita, anche se secondo la Gazzetta dello Sport la strada sarebbe già tracciata: il Tucu Correa è l’indiziato principale per la cessione eccellente che servirà a finanziare il mercato in entrata.