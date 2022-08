Lazio, Sarri: "Ora dobbiamo gestire bene questa vittoria prendendo l'inerzia positiva"

vedi letture

Al termine del match vinto contro l'Inter, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di DAZN: "Stiamo dando dei segnali in questo periodo. Bisogna attraversare i momenti di difficoltà senza rischiare molto. Abbiamo acquisito qualcosa in ordine e compattezza e poi quando esce fuori la qualità che abbiamo nei giocatori offensivi è chiaro che possiamo vincere contro chiunque. Il nostro problema è sempre stata la continuità e dobbiamo gestire bene questa partita e questo risultando prendendo l'inerzia positiva che ci può dare senza pensare che con le altre squadre sia più facile".

L'inserimento di Luis Alberto e Pedro?

"Che l'intensità del loro centrocampo mi sembrava in calo nonostante avessero pareggiato da poco e che potevo rischiare due giocatori tecnici ma più leggeri".

La mancanza di continuità è un fattore psicologico?

"Penso che la prevalenza sia dell'aspetto mentale. E' una cosa che abbiamo pagato molto dopo le partite europee. In campionato avevamo dato segnali di continuità nella fase finale della stagione quando non eravamo più in Europa e ora dobbiamo fare il passo successivo".

Cataldi?

"Penso abbia fatto una buona partita. E' uno che spende moltissimo e spesso dopo 50-60 minuti inizia a calare. Questa volta l'ho visto tirare e mi ha chiesto la sostituzione solo a cinque minuti dalla fine. Prestazione importante, in crescita di un ragazzo che secondo me ha buone doti e spero che a 28 anni si ritagli stagioni da protagonista".

La profondità della rosa può sopperire i cali di continuità?

"Come detto prima, la ritengo una componente mentale. Se un ambiente è stanco ci sono sensazioni che vengono trasmesse a tutti. La rosa quest'anno è più vasta e ci consentirà di fare qualche cambio in più".

L'esultanza di Luis Alberto?

"Io di solito non le guardo le esultanze ma se fa gol così va bene. Stasera è entrato con una determinazione molto ben visibile. Son contento che si è tolto la soddisfazione del gol ma nel cooling break gli ho detto che stava facendo benissimo e doveva continuare così".