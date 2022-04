Lazio, Sarri vuole rimanere e freme per il rinnovo. Non è un problema economico

Maurizio Sarri freme per il possibile rinnovo contrattuale. Perché il tecnico ha deciso di rimanere a Roma - come spiega Il Corriere dello Sport - perché la Lazio gli è entrata dentro. Non è un problema economico, né di sicurezza del posto di lavoro: ha un contratto fino al 2023 con clausola d'uscita a fine maggio per l'estero. Mercoledì quindi possibile vertice: non possono essere rinviati approfondimenti alla fine di maggio, il tecnico vuole sapere ora cosa sarà della Lazio.