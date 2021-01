Lazio-Sassuolo 2-1, le pagelle: Milinkovic è l'Mvp. Immobile e Caputo non tradiscono mai

LAZIO-SASSUOLO 2-1 (6' Caputo, 25' Milinkovic-Savic, 72' Immobile)

LAZIO

Reina 6 - Attento quando chiamato in causa, anche se il Sassuolo non fa troppo per impensierirlo. Bene le solite uscite del pallone con i piedi

Patric 5,5 - Sul gol del Sassuolo si fa sorpassare dal cross di Djuricic. Ammonito nella ripresa, Inzaghi lo toglie per non correre rischi nel finale (dal 67' Parolo 6 - Si piazza in difesa e copre con attenzione nel finale)

Acerbi 6 - Sul gol di Caputo non è esente da colpe, restando troppo distante dall'attaccante neroverde. Si riprende con un secondo tempo di spessore

Radu 6 - Gioca pulito e semplice, senza esagerare. E difensivamente è attentissimo, come dimostrano le zero occasioni concesse a Defrel

Lazzari 6 - Decisamente meno devastante rispetto alle ultime uscite. Rogerio gli prende spesso e volentieri le misure e le sue scorribande diventano merce rara all'interno dei 90'. Ma il suo lo fa comunque (dal 76' Lulic sv)

Milinkovic 7,5 - Paradossalmente, l'assenza di Luis Alberto sembra farlo crescere in fatto di personalità e voglia di trascinare la squadra. Bravo nelle due fasi, perfetto il timing nel colpo di testa dell'1-1

Leiva 5,5 - Sul vantaggio neroverde si fa saltare dal filtrante di Traore e poi è pigro nel recuperare. Qualche errore di troppo in mezzo al campo (dal 76' Escalante sv)

Akpa Akpro 6,5 - Il perfetto recuperapalloni per l'occasione. Gioca al posto di Luis Alberto con le sue caratteristiche e riesce a stroncare diverse trame di gioco neroverdi. Lavoro importante per la squadra

Marusic 6,5 - A inizio gara ha qualche problema contro Muldur in fase di copertura. Poi gli prende le misure, fino all'assist perfetto per Immobile che vale il successo

Correa 6 - Prova spesso la giocata, non sempre gli riesce. Senza Luis Alberto è lui che deve dare qualità alla manovra. Lo fa a fasi alterne, ma la nota di merito è il perfetto cross su angolo per il gol di Milinkovic (dal 67' Caicedo 6 - Soprattutto nel finale, con le squadre stanche e allungate, aiuta a tenere su diversi palloni)

Immobile 7 - Anche in una partita complicata, a tratti difficile, la Scarpa d'Oro in carica trova il modo di inserire il suo nome nel tabellino. Chirurgico il suo sinistro che regala i 3 punti alla Lazio (dall'86' Muriqi sv)

Simone Inzaghi 6,5 - Quarta vittoria consecutiva in campionato per la sua Lazio che sembra finalmente tornata sui livelli del campionato pre-lockdown. Dopo qualche difficoltà nei primi 10', la sua squadra prende in mano la gara, la pareggia e poi la ribalta pur non giocando il solito bel calcio

SASSUOLO

Consigli 6 - Sui gol non sembra avere colpe particolari. Bene nel finale di gara su Muriqi ed Escalante, evita un passivo maggiore

Muldur 5 - Spinge bene ma ha qualche titubanza in fase difensiva sulle scorribande di Marusic. E infatti non riesce a tenergli testa in occasione dell'affondo che porta al gol vittoria di Immobile (dal 90' Raspadori sv)

Ferrari 5,5 - Viene graziato da Giua a inizio primo tempo quando stende Immobile al limite dell'area. Lo scampato pericolo gli dà forza, chiude bene soprattutto su Correa nel primo tempo

Marlon 5 - Sovrastato da Milinkovic sul gol dell'1-1, troppo distante da Immobile sul 2-1. Due sbavature che pesano sul risultato

Rogerio 6,5 - Prestazione molto solida difensivamente, soprattutto considerando che dalla sua parte si muovono Lazzari e Milinkovic-Savic. Meno concreto in fase di spinta

Obiang 6 - La sua corsa e i suoi muscoli risultano importanti (soprattutto in fase difensiva) in mezzo al centrocampo folto della Lazio (dal 76' Lopez sv)

Locatelli 5,5 - Il calcio d'angolo che porta al gol della Lazio nasce da una bruttissima palla persa a centrocampo. Cresce col passare dei minuti, nella ripresa prova a caricarsi la squadra sulle spalle ma oggi non basta

Defrel 5,5 - Schierato alto a destra in quello che solitamente è la casella di Berardi, si vede poco o niente durante il primo tempo. E De Zerbi lo toglie all'intervallo (dal 46' Haraslin 5,5 - Dà qualità alla fase finale della manovra con la sua tecnica, ma a conti fatti risulta spesso fumoso)

Djuricic 6 - Senza Boga e senza Berardi gran parte delle idee offensive del Sassuolo devono passare dai suoi piedi. Come in occasione dell'assist per Caputo dopo pochi minuti. Cala alla lunga

Traore 5,5 - Parte largo a sinistra e non crea particolari pericoli. Un po' meglio nella ripresa quando gioca in posizione più centrale (dal 76' Boga sv)

Caputo 7 - Il suo, nel bene o nel male, lo fa sempre. Bravo e glaciale in occasione della rete che apre il match dopo soli 6'

Roberto De Zerbi 5,5 - Il suo Sassuolo dura troppo poco. Parte fortissimo e con convinzione, ma dopo il gol al 6' perde via via pericolosità. Una buona parte di colpa ce l'hanno anche gli infortuni e le assenze