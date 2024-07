Ufficiale Lazio scatenata, terzo colpo in due giorni. Dal Barcellona arriva Cristo Muñoz

Terzo colpo in due giorni per la Lazio, che dopo Noslin e Tchaouna ha dato il benvenuto a Cristo Muñoz (nome completo Cristóbal Muñoz López), centrocampista offensivo del Barcellona B che lascia la Catalogna e va a rafforzare la squadra di Baroni: "La S.S. Lazio informa di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di lavoro con il calciatore Cristobal Munoz Lopez, proveniente dall’F.C. Barcelona".

Arriva anche Dele-Bashiru: i dettagli

L'affare con l'Hatayspor si concluderà nelle prossime ore e il calciatore sarà a Roma in settimana per le visite. Ai turchi 6 milioni, al giocatore contratto da 1.5 milioni a stagione. Durante la stagione 2023/24, in Super Lig ha totalizzato 30 presenze, segnando 3 gol e fornendo 3 assist. In Coppa di Turchia, ha giocato 4 partite, senza segnare gol ma fornendo 1 assist. In totale, ha accumulato 34 presenze, 3 gol e 4 assist in tutte le competizioni. I numeri mostrano come Dele-Bashiru sia stato un giocatore importante per la sua squadra, contribuendo sia in fase offensiva che difensiva.