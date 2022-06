Lazio, si tratta con lo Sporting per il riscatto di Cabral: Lotito e Tare cercano lo sconto

Con 6 milioni di euro la Lazio avrebbe potuto riscattare Jovane Cabral, ma a fine maggio è scaduto il diritto di riscatto e ora il club biancoceleste sta provando a trattare con lo Sporting CP per abbassare la cifra. A scriverlo è 'Gazzetta.it', secondo cui Claudio Lotito e Igli Tare non vorrebbero spendere più di 4-5 milioni. A Lisbona però sono arrivate anche proposte da Premier League e campionato portoghese, per questo lo Sporting attende prima di prendere una decisione. Il vice-Immobile sarà Cabral? Per saperlo bisognerà aspettare ancora un po'.