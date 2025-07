Lazio, sospetto virus per Isaksen: potrebbero servire due settimane di stop

Estate complicata per Gustav Isaksen. L’esterno offensivo della Lazio non si sta allenando da giorni agli ordini di Maurizio Sarri e Il Messaggero fa il punto della situazione. Secondo quanto riferito dal quotidiano, gli esami svolti per capire l’origine dell’infiammazione, che non passa, avrebbero confermato i sospetti di una mononucleosi.

La “malattia del bacio”, nella speranza che nessun altro giocatore biancoceleste abbia usato la stessa bottiglietta del danese, spiegherebbe i sintomi accusati dal classe 2001 negli scorsi giorni, e lo costringerebbe a dover attendere ancora, prima di potersi mettere a tutti gli effetti agli ordini di Sarri.

Se la diagnosi fosse confermata, infatti, per il completo recupero di Isaksen potrebbero volerci almeno altre due settimane di stop. Significherebbe ripartire da zero dopo la mini tournée in Turchia, per quello che a oggi - e col mercato in entrata bloccato probabilmente anche in futuro - è di fatto il titolare nel tridente offensivo della Lazio. Da capire anche le condizioni di Dia, che è tornato ad avvertire fastidio alla caviglia destra.