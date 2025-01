Lazio, squadra che vince non si cambia: Baroni vuole dare continuità

Va in controtendenza rispetto a quanto fatto durante questa stagione Marco Baroni. Le ampie e continue rotazioni viste per i primi quattro mesi di Lazio vengono messe da parte almeno per una settimana. Dopo aver cambiato solo tre elementi nella partita con la Real Sociedad rispetto alla formazione di Verona, per questa sera Baroni riduce ulteriormente i cambi. Ci saranno infatti solamente due novità, una delle quali legata all’infortunio di Tavares. L’altra sarà la solita rotazione del portiere, perciò si può parlare nei fatti di una conferma in toto della formazione vista giovedì contro la Real Sociedad. Davanti a Provedel dunque spazio a Pellegrini a sinistra con Marusic a destra, mentre al centro tocca ancora alla coppia composta da Gila e Romagnoli. Gli infaticabili Guendouzi e Rovella giocheranno in mediana, con il quartetto offensivo composto da Zaccagni e Isaksen sulle fasce, mentre Boulaye Dia agirà alle spalle di Castellanos.

Lazio, occasione ghiotta per allungare sul quinto posto

C’è voglia di riscatto in casa Lazio dopo la sconfitta di Firenze dell’andata. La doppietta di Gudmunsson dal dischetto ha deciso una partita giocata bene dai biancocelesti e che sono andati vicinissimi a vincere con la traversa di Guendouzi a pochi minuti dalla fine sul risultato di 1-1. Alla voglia di riscatto va aggiunta l’enorme occasione che presenta questa 22esima giornata per quanto riguarda la classifica. La Juventus ha perso la prima partita stagionale a Napoli, il Bologna ha pareggiato a Empoli e battendo la Fiorentina i biancocelesti andrebbero a +5 sul quinto posto. Un’occasione da sfruttare e che Baroni non vuole farsi sfuggire in un weekend dove sono arrivate buone notizie dall’infermeria. Tavares rimarrà ai box per 10-15 giorni e potrebbe tornare per la sfida del 9 febbraio con il Monza, mentre è scongiurata l’operazione per Patric che dalla prossima settimana potrà tornare a correre e riprendere la condizione fisica.