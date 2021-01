Lazio, Tare: "Tiago Pinto? Grande acquisto per la Roma. Kamenovic giovane di prospettiva"

Queste le dichiarazioni di Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Sky Sport prima del derby della Capitale contro la Roma. "E' ancora presto per valutare il percorso, siamo un po' in ritardo e stasera serve una vittoria per rimanere in lotta per la Champions. Io sono nella prima società della Capitale, sono molto contento è felice di rappresentare la Lazio".

Cosa ruberebbe alla Roma?

"Mi concentro sui miei calciatori, la Roma è una buona squadra che ha i stessi nostri obiettivi".

Cosa pensa di Tiago Pinto alla Roma?

"Lo conosco, è un grande conoscitore del calcio europeo e la Roma ha fatto un grande acquisto".

Che colpo è Kamenovic?

"L'obiettivo è di fare una rosa competitiva ed i giovani fanno parte di questo progetto soprattutto per le difficoltà che stiamo riscostrando. Può ricoprire vari ruoli ed è un giovane di grande prospettiva".

Visti i tifosi fuori da Formello?

"Sono sempre stati di fianco a noi, è un bel gesto e loro stanno soffrendo da un anno senza venire allo stadio. Speriamo che con una vittoria possiamo festeggiare insieme".

Oggi torna in panchina Lulic.

"Ha avuto un anno molto difficile, il suo rientro è stato valutato molto bene ed adesso è ritornato ed è importante anche fuori dal campo visto che è il capitano di questa squadra".

Come vive il derby Simone Inzaghi?

"E' come lo viviamo tutti, quando sei da tanti anni in questa città sappiamo cosa significa e lui in particolare".