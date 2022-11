Lazio, una clausola da 60/70 milioni può essere il compromesso giusto per il rinnovo di Milinkovic

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic, in attesa del debutto della Serbia al Mondiale contro il Brasile, è uno dei più chiacchierati in ottica mercato. Ne parla anche Il Messaggero che spiega come a prescindere dalle eventuali offerte, l'intenzione del giocatore non sembra essere quella di arrivare al 2024 senza sviluppi, lasciando così la Lazio con un pugno di mosche in mano.

La via di mezzo giusta potrebbe essere quella di un rinnovo con inserimento di una clausola rescissoria equa, a metà strada fra i 100 milioni pretesi da Lotito e i 40 voluti dall'entourage. Una cifra di 60, 70 milioni potrebbe accontentare tutte le parti. Sullo sfondo restano soprattutto Juventus e Arsenal, da tempo in pressing sul giocatore.