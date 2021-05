Lazio, variabile Champions sull'infinita trattativa per il rinnovo di Inzaghi

vedi letture

Inzaghi-Lotito, che succede? Il tanto sospirato rinnovo contrattuale del tecnico della Lazio tarda a materializzarsi ed è ormai sempre più concreta l’ipotesi che arriverà (se arriverà) solo a fine stagione, scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport. Come scrive la rosea le parti continuano ed essere vicinissime, devono solo limare alcuni dettagli economici, che non sono secondari ma neppure tali da rimettere in discussione l'accordo.

Variabile Champions - A questo punto la soluzione migliore è parlarne a campionato finito, quando si saprà se la Lazio giocherà o meno la prossima Champions. È la variabile decisiva: la certezza degli introiti sicuri consentirebbe a Lotito di premiare l'allenatore con un ingaggio più ricco. Pure lo scenario contrario (la mancata qualificazione in Champions) potrebbe però semplificare l’operazione-rinnovo perché la situazione sarebbe altrettanto chiara tanto per chi chiede quanto per chi offre. Ma ci sarebbe da affrontare bene la questione bonus. Che è poi stata anche la causa dei vari rinvii che si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi. L'unico rischio in questa situazione di stallo sono le avances di altri club nei confronti di Inzaghi.