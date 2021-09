Lazio, Zaccagni: "Il derby di Roma è il più importante d'Italia. La concorrenza? Mi onora"

"Il derby di Roma è il più importante d'Italia". Ne parla così Mattia Zaccagni, oggi presentatosi come nuovo acquisto della Lazio, lo ha detto in conferenza stampa: " Anche dalla televisione si percepisce il calore della città. Sono molto carico. La concorrenza con Pedro e Felipe Anderson? Deve essere solo un onore per me. Ho dei grandi compagni di reparto e penso di poter imparare tanto da loro".