Le mosse dell'Inter per fermare il City: da Dimarco a Barella-Mkhi-Calha e occhio a Lukaku

Come fermare il Manchester City? E' la domanda ricorrente nell'ambiente Inter. Simone Inzaghi sta studiando le mosse per affrontare le stelle di Pep Guardiola nell'ultimo atto della Champions League. Il tecnico nerazzurro, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, può contare su diversi elementi.

Il primo è il centrocampo con Nicolò Barella a schermare De Bruyne, Hakan Calhanogu che può ricoprire il doppio ruolo di fantasista e regista e Henrik Mkhitaryan a dare qualità e quantità in mezzo. Sulla corsia esterna, contro Bernardo Silva, ci sarà Federico Dimarco mentre in attacco Edin Dzeko è in vantaggio su Romelu Lukaku ma il belga ha dimostrato di essere in forma. In difesa si dovrà bloccare Haaland, compito che può essere assegnato a Francesco Acerbi.